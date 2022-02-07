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İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti - Son Dakika

İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti

07.02.2022 23:00
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti

Antalya'da alkol masasındaki tartışmada iki arkadaştan biri pompalı tüfekle karnından, diğeri de bıçakla elinden yaralandı.

Antalya'da alkol masasındaki tartışmada iki arkadaştan biri pompalı tüfekle karnından, diğeri de bıçakla elinden yaralandı.

Olay, saat 20.30 sırasında Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilindeki otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan T. (58) ve arkadaşı Erhan Y. sahilin otoparkında masa kurarak alkol almaya başladı. Aralarında tartışma çıkınca Erhan Y., motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Erhan Y. ile Orhan T. yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre Erhan Y, bıçakla Orhan T'yi elinden yaraladı. Orhan T. ise park halindeki aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan Y'ye ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karnından yaralanan Erhan Y, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ elinden yaralanan Orhan T. ise ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgeyi şeritle girişe kapattı. Polis ekipleri olayda kullanılan iki bıçağı ve otomobil içindeki tüfeği incelemeye aldı.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti
İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti

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Akdeniz, Antalya, Liman, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki arkadaşın alkol masasındaki kavgası kanlı bitti - Son Dakika


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