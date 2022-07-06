Son dakika haberleri: İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

06.07.2022 18:33

Son dakika gelişmesine göre İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı Aksaray'da 2 arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaralandı.

İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 arkadaş arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu arkadaşı tarafından bıçaklanan genç yaralandı.

Olay, Taşpazar Mahallesi 826 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki alacak verecek meselesi için bir araya gelen O.E. ile arkadaşı Y.Ü. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu arkadaşını önce darp eden Y.Ü. daha sonra yanında bulundurduğu bıçakla O.E.'yi yaraladı. Arkadaşı kanlar içinde yerde yatarken tehditler savuran şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan O.E. ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, Y.Ü. gözaltına alındı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: İki arkadaşın bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

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