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İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı - Son Dakika

İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı

22.11.2021 07:50

Antalya'nın Alanya ilçesinde ticari aracın önünde giden iki bisiklet sürücüsüne çarpması sonucu yaşanan kazada, bisikletlerdeki iki kişi yaşamını yitirdi. Feci kaza sonrası bariyerlere çarpıp hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü, aracı bırakıp olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra deniz kenarında jandarma tarafından bulunup gözaltına alınan sürücü, korktuğu için kaçtığını itiraf etti.

Alanya ilçesine bağlı İncekum mahallesinde bugün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olayda, Manavgat'tan Alanya istikametine gitmekte olan O.G. idaresindeki 07 LKV 76 plakalı ticari araç, aynı yönde bisikletleriyle yan yana giden iki kişiye çarpıp metrelerce sürükledi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ticari araç yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bisikletleri kullanan ve üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişinin kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan aracın sürücüsünün ise olay yerinden aracı bırakıp kaçtığı belirlendi. Kazanın ardından bölgede çalışma başlatan jandarma ekipleri, araç sürücüsünü deniz kenarında buldu. Sürücünün korktuğu için olay yerinden kaçtığını söylediği öğrenildi. İsmi açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

Bisikletteki iki kişinin sabah saatlerinde bisikletleriyle gittikleri Manavgat ilçesinden dönmek için yine bisikletleriyle yola çıktığı öğrenildi.

İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı
İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı
İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı
İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı
İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı

Jandarma, Manavgat, Tragger, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki arkadaşın bisikletli yolculuğu ölümle sonuçlandı - Son Dakika


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