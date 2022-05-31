İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti - Son Dakika
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İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti

31.05.2022 09:30

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan olayda bir adam, kavga ettiği arkadaşını bıçaklayarak kayıplara karıştı. Acı içindeki gencin çığlıklarını duyan mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Sağlık ekipleri yaralıya ulaşmak için demir korkulukları aşarak camdan içeri girdi.

Kocaeli'de sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katında yaşayan Sezer Y. (22) ile ev arkadaşı arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi üzerine ev arkadaşı eline aldığı bıçak ile Sezer Y.'yi yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Sezer Y. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Sezer Y.'nin çığlıklarını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SAĞLIK EKİBİ EVE CAMDAN GİRDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, Sezer Y.'nin yaralandığı adresin kapısının kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine vakit kaybetmemek için harekete geçen ekipler, dairenin camının demir korkuluklarını sökerek içeriye camdan girdi.

YARALI GENCİN DURUMU AĞIR

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sezer Y., daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, ev arkadaşını yaralayarak kayıplara karışan şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kocaeli, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti - Son Dakika


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