Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı - Son Dakika
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Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı

29.05.2022 11:19

Esenyurt'ta istinat duvarına oturarak sohbet eden iki arkadaş, yabancı uyruklu bir şahsın hedefi oldu.

Esenyurt'ta istinat duvarına oturarak sohbet eden iki arkadaş, yabancı uyruklu bir şahsın hedefi oldu. Yanlarına koydukları telefonu fark eden hırsız, ustalıkla telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı

Esenyurt'ta istinat duvarına oturarak sohbet eden iki arkadaş, yabancı uyruklu bir şahsın hedefi oldu. Yanlarına koydukları telefonu fark eden hırsız, ustalıkla telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki arkadaş sohbet etmek için bir istinat duvarının üstüne oturdu.

İki genç arasındaki koyu muhabbeti fırsat bilen yabancı uyruklu bir kişi, gözünü duvarın üstündeki telefona dikti. İlk önce etrafını kolaçan eden şahıs, ardından gençlerin yanında duran telefonu büyük bir ustalıkla aldı.

Olayın ardından hırsız hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederken, iki arkadaş çok geçmeden telefonun çalındığını anladı. Yaşanan hırsızlık anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı
Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı
Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı
Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı
Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta iki arkadaş sohbet ettikleri sırada yanlarında duran telefon çalındı - Son Dakika


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