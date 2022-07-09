İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı

09.07.2022 18:29
İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı

Trabzon'da iki arkadaş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Arkadaşını bıçaklayarak ölümüne sebep olan şahıs, kılık değiştirerek kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

1 kişinin hayatını kaybettiği olay, Sulaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir lokantada çalışan Yusuf E. ile arkadaşı Müslüm Cengiz birlikte kaldıkları evde alkol aldı.

BIÇAKLAYARAK YARALADI

Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışmanın büyümesiyle Yusuf E., Müslüm Cengiz'i bıçakla yaraladı. Yusuf E. olay yerinden kaçarken, tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Müslüm Cengiz, hastaneye kaldırıldı. Cengiz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçarken yakalandı

14 GÜN SONRA ÇALDIĞI KIYAFETLERLE YAKALANDI

İş arkadaşını bıçakla öldürerek olay yerinden kaçan Yusuf E.'nin yakalanması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştirdikten 14 sonra bir evden çaldığı kıyafetlerle kılık değiştirerek kaçmaya çalışan şahıs, Of İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Arkadaşını bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçarken yakalandı
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Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı Bıçakladığı arkadaşı öldü, çalıntı kıyafetle üzerini değiştirip kaçarken yakalandı Ekiplerden helikopterle trafik denetimi Ekiplerden helikopterle trafik denetimi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Müslüm, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Bıçaklayarak öldürdü, kılık değiştirip kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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