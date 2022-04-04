İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi

04.04.2022 08:33

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen olayda iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Kavga ettiği arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan 24 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirirken şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Atilla Mahallesi'nde iddiaya göre Necati Bakırcı ile arkadaşı olduğu ileri sürülen E.S., arasında tartışma çıktı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

Tartışmanın büyümesinin ardından E.S., Bakırcı'yı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Bakırcı kanlar içerisinde yere yığılırken, E.S., ise suç aleti ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı.

İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Bakırcı, ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bakırcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakırcı'nın ölüm haberini duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Öte yandan, Bakırcı'nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay yerinden kaçan şüpheli E.S., ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki arkadaşın tartışması kanlı bitti! Ölen gencin yakınları sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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