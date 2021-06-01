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İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar - Son Dakika

İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar

01.06.2021 15:00

Türkiye'nin en iyi jokeylerinden biri olarak gösterilen Uğur Polat'ın iki jokey arkadaşıyla birlikte yengesine tecavüz suçundan aldıkları hapis cezasının iptal talebinin, Yargıtay tarafından reddedildiği öğrenildi. Böylece sanıklara verilen 15'er yıl hapis cezası da kesinleşmiş oldu.

İstanbul Bakırköy'de Mayıs 2016'da yaşanan olayda; jokey Uğur Polat'ın İzmir'de yaşayan ağabeyinin eşi N.P. İstanbul'a geldi. N.P. bu dönemde eşinin kardeşi Uğur Polat'ın evine gitti.

İKİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE TECAVÜZ ETTİ

Sabah gazetesinin haberine göre, evde bulunan Uğur Polat jokey arkadaşları Sercan Ç. ve Erhan G. kar maskeleri takarak kadının ellerini ve ayaklarını bağladı. Polat, genç kadına tecavüz etti. Evden kaçan kadın yoldaki bir kişiden yardım istedi ve polise ihbarda bulundu. Üç jokey hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden koksun kılmak'tan dava açıldı.

15'ER YIL HAPİS CEZASI ALDILAR

3 yıl süren yargılamanın ardından mahkeme tutuksuz yargılanan sanıkların cezalandırılmasına karar verdi. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, cinsel saldırı suçundan 3 jokeye 15'er yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Sanıklar kararı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 14. İcra Dairesi, kararın yerinde olduğunu belirterek itirazı reddetti ve 3 sanığa verilen hapis cezası onandı.

İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar

Uğur Polat, Yargıtay, Tecavüz, İzmir, 3. Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar - Son Dakika Spor


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