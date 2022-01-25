İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi - Son Dakika

ANKARA'da Hepatit B tedavisi gören; ancak koronavirüs bulaş riski nedeniyle kontrollerini ihmal eden emekli hemşire Gülay Yıldırım'a (61), 2 ay önce karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Yıldırım, nadir uygulanan 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemiyle sağlığına kavuştu. Karaciğerinin dörtte üçü alınarak, nakil yapılmadan hastalıktan kurtulan Yıldırım, "Ameliyattan bile çıkamayabileceğim söylendi. Herkesle vedalaştım. Şimdi çok şükür iyiyim" dedi.

Gülay Yıldırım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Bölümü'nde hemşire olarak çalışırken 2007 yılında emekli oldu. 1 çocuk annesi Yıldırım, emekli olduktan sonra yaptırdığı Hepatit B taramasında hasta olduğunu öğrendi. Yıldırım, 2 yılda bir tahlillerini aksatmadan yaptırdı. 2019'dan sonra Covid-19 salgını bulaş riski nedeniyle hastaneye gitmeyen Yıldırım, 2 ay önce şiddetli mide ağrısıyla gittiğinde karaciğerinde büyük kitle olduğunu öğrendi. Kanser tanısı konulan Yıldırım, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde Prof. Dr. Deniz Balcı tarafından 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemiyle sağlığına kavuştu. 27 gün arayla yapılan iki operasyonla karaciğerinin dörtte üçü alınan Yıldırım, nakil olmadan hastalıktan kurtuldu.

'HERKESLE VEDALAŞTIM, ŞİMDİ İYİYİM'

10 gün önce hastanede taburcu edilen Yıldırım, tahlillerini daha erken yaptırması gerekirken, pandemi nedeniyle ihmal ettiğini söyledi. Yıldırım, "Herkese tavsiyem, sağlık kontrolünden geçmeleri ve ertelememeleri. Bu süreçte psikolojiniz baya bozuluyor. Çok zorlu bir süreçti. Ameliyattan bile çıkamayabileceğim söylendi. Herkesle vedalaştım. Şimdi çok şükür iyiyim. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'BÜYÜK BİR KARACİĞER AMELİYATI'

Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Balcı, Gülay Yıldırım'ın Hepatit B hastalığı nedeniyle kronik olarak karaciğer hastalığı açısından takipte olan bir hasta olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle takip ve düzenli kontrollerinde bir miktar aksama oldu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde büyük bir kitle saptanmasıyla bize başvurdu. Yaptığımız ileri tetkiklerde karaciğerde siroz hastalığı zemininde gelişmiş, karaciğerin ortasında damarlara yakın yerleşimli, çıkarmak için karaciğerin sağ tarafı ve sol tarafında bir kısmını almamız gereken büyük bir karaciğer ameliyatı yapmamız gerektiğini saptadık. Hastamızın onayı ile ALPPS denilen 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemini uygulamayı planladık ve ameliyatın ilk aşamasını kapalı yöntemle gerçekleştirdik" dedi.

'TEDAVİ ETMESEYDİK YAYILACAKTI'

İkinci evreyi planlamak için kalan kısmın büyümesini takip ettiklerini söyleyen Balcı, "Altta yatan karaciğer hastalığı nedeniyle bir miktar beklememiz gerekti. Böylece hem cerrahi hem de radyolojik yöntemleri kullanarak yeterli karaciğer büyümesini elde ettik ve ikinci ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız ikinci ameliyattan bir süre sonra taburcu oldu. Karaciğer siroz hastalığında, karaciğer ameliyatları çok tehlikeli ve riskli oluyor. Karaciğer kanseri genelde karaciğer siroz zemininde gelişiyor. Karaciğer sirozunun da aşamaları var. Gülay hanımın karaciğer sirozu daha erken aşamada olduğu için, karaciğer ameliyatıyla kanserin tedavisi mümkün oldu. Eğer bu kitleyi tedavi edemeseydik karaciğer kanseri vücudunun geri kalan tarafına yayılıp gerek karaciğer ameliyatı ya da organ nakli şansı olmayan bir duruma gelecekti" diye konuştu.

'DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE NADİR'

Balcı, iki aşamalı karaciğer cerrahisinin karaciğer hastalığı olan bireyde kolay bir ameliyat olmadığını söyleyerek, "Dünyada ve ülkemizde çok nadir uygulanıyor. Bu teknik, yeni bir teknik. İlk defa uygulanan bir teknik olmamakla beraber karaciğer sirozu hastalığında daha nadir uygulanan bir teknik. Bu tekniğin uygulanması tüm karaciğer kanserleri için, gerek karaciğer içerisinden kaynaklanan kitlelerde ya da vücudun başka organlarından karaciğere sıçrayan kitlelerde hastalara ameliyat şansı verebilirliği yönünden çok önemli" ifadelerini kullandı.