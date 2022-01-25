Üye Girişi
İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi - Son Dakika

İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi

25.01.2022 11:41

ANKARA'da Hepatit B tedavisi gören; ancak koronavirüs bulaş riski nedeniyle kontrollerini ihmal eden emekli hemşire Gülay Yıldırım'a (61), 2 ay önce karaciğer kanseri teşhisi konuldu.

ANKARA'da Hepatit B tedavisi gören; ancak koronavirüs bulaş riski nedeniyle kontrollerini ihmal eden emekli hemşire Gülay Yıldırım'a (61), 2 ay önce karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Yıldırım, nadir uygulanan 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemiyle sağlığına kavuştu. Karaciğerinin dörtte üçü alınarak, nakil yapılmadan hastalıktan kurtulan Yıldırım, "Ameliyattan bile çıkamayabileceğim söylendi. Herkesle vedalaştım. Şimdi çok şükür iyiyim" dedi.

Gülay Yıldırım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kliniği Bölümü'nde hemşire olarak çalışırken 2007 yılında emekli oldu. 1 çocuk annesi Yıldırım, emekli olduktan sonra yaptırdığı Hepatit B taramasında hasta olduğunu öğrendi. Yıldırım, 2 yılda bir tahlillerini aksatmadan yaptırdı. 2019'dan sonra Covid-19 salgını bulaş riski nedeniyle hastaneye gitmeyen Yıldırım, 2 ay önce şiddetli mide ağrısıyla gittiğinde karaciğerinde büyük kitle olduğunu öğrendi. Kanser tanısı konulan Yıldırım, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi'nde Prof. Dr. Deniz Balcı tarafından 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemiyle sağlığına kavuştu. 27 gün arayla yapılan iki operasyonla karaciğerinin dörtte üçü alınan Yıldırım, nakil olmadan hastalıktan kurtuldu.

'HERKESLE VEDALAŞTIM, ŞİMDİ İYİYİM'

10 gün önce hastanede taburcu edilen Yıldırım, tahlillerini daha erken yaptırması gerekirken, pandemi nedeniyle ihmal ettiğini söyledi. Yıldırım, "Herkese tavsiyem, sağlık kontrolünden geçmeleri ve ertelememeleri. Bu süreçte psikolojiniz baya bozuluyor. Çok zorlu bir süreçti. Ameliyattan bile çıkamayabileceğim söylendi. Herkesle vedalaştım. Şimdi çok şükür iyiyim. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

'BÜYÜK BİR KARACİĞER AMELİYATI'

Karaciğer Safra Yolları ve Pankreas Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Deniz Balcı, Gülay Yıldırım'ın Hepatit B hastalığı nedeniyle kronik olarak karaciğer hastalığı açısından takipte olan bir hasta olduğunu belirterek, "Pandemi nedeniyle takip ve düzenli kontrollerinde bir miktar aksama oldu. Yapılan tetkiklerde karaciğerinde büyük bir kitle saptanmasıyla bize başvurdu. Yaptığımız ileri tetkiklerde karaciğerde siroz hastalığı zemininde gelişmiş, karaciğerin ortasında damarlara yakın yerleşimli, çıkarmak için karaciğerin sağ tarafı ve sol tarafında bir kısmını almamız gereken büyük bir karaciğer ameliyatı yapmamız gerektiğini saptadık. Hastamızın onayı ile ALPPS denilen 'iki aşamalı karaciğer cerrahisi' yöntemini uygulamayı planladık ve ameliyatın ilk aşamasını kapalı yöntemle gerçekleştirdik" dedi.

'TEDAVİ ETMESEYDİK YAYILACAKTI'

İkinci evreyi planlamak için kalan kısmın büyümesini takip ettiklerini söyleyen Balcı, "Altta yatan karaciğer hastalığı nedeniyle bir miktar beklememiz gerekti. Böylece hem cerrahi hem de radyolojik yöntemleri kullanarak yeterli karaciğer büyümesini elde ettik ve ikinci ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız ikinci ameliyattan bir süre sonra taburcu oldu. Karaciğer siroz hastalığında, karaciğer ameliyatları çok tehlikeli ve riskli oluyor. Karaciğer kanseri genelde karaciğer siroz zemininde gelişiyor. Karaciğer sirozunun da aşamaları var. Gülay hanımın karaciğer sirozu daha erken aşamada olduğu için, karaciğer ameliyatıyla kanserin tedavisi mümkün oldu. Eğer bu kitleyi tedavi edemeseydik karaciğer kanseri vücudunun geri kalan tarafına yayılıp gerek karaciğer ameliyatı ya da organ nakli şansı olmayan bir duruma gelecekti" diye konuştu.

'DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE NADİR'

Balcı, iki aşamalı karaciğer cerrahisinin karaciğer hastalığı olan bireyde kolay bir ameliyat olmadığını söyleyerek, "Dünyada ve ülkemizde çok nadir uygulanıyor. Bu teknik, yeni bir teknik. İlk defa uygulanan bir teknik olmamakla beraber karaciğer sirozu hastalığında daha nadir uygulanan bir teknik. Bu tekniğin uygulanması tüm karaciğer kanserleri için, gerek karaciğer içerisinden kaynaklanan kitlelerde ya da vücudun başka organlarından karaciğere sıçrayan kitlelerde hastalara ameliyat şansı verebilirliği yönünden çok önemli" ifadelerini kullandı.

İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi
İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi
İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Emekli, Balcı, Gülay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi - Son Dakika


Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı         
12:55
Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu! Kurtarılamadı! "Klimamdan malzeme çalmışsın" dediği tamirci tarafından vurulmuştu!         
12:49
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Soylu'dan ortak açıklama: Bu güzergahları kullanmayın         
12:48
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada Hayatta kalma savaşı veriyor! Kopan elektrik telinin üzerine basan 9 yaşındaki çocuk komada         
11:54
Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı! Beşiktaş'ta yasağa uymayıp trafiğe çıkan motosikletli kuryelere ceza yağdı!         
11:34
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı Antalyalılar şaşkın! Kent merkezine 29 yıl sonra kar yağdı         
10:30
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim Son Dakika! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da kar yağışı yine etkili olacak, uyarılara dikkat edelim         
09:47
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım Son Dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan uyarı üstüne uyarı: Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım         
16:16

Son Dakika Haberleri
12:54 Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 bin kişi AVM'de sabahladı
12:49 NASA'dan kritik soru! Cevabı bilene 1 milyon dolar veriyorlar
12:31 Kemal Kılıçdaroğlu tekrar dede oldu! Aileye ikiz bebekler katıldı!
12:23 Eski eşine patlayıcılı hoparlör mü gönderdi? Bomba gibi patladı! Hem de oğluyla göndermiş
12:23 İmamoğlu'na, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'dan tepki: İBB, 100 devletten daha fazla ekipmana sahip
12:16 Yapılan zam sonrası kontak kapatmışlardı! Trendyol kuryelerinin eylemi ülke geneline yayıldı
12:07 Evli ve 2 çocuklu iş insanının şüpheli ölümü! Otelde çıplak halde bulundu
12:06 O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum
12:05 Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir
12:04 Ekrem İmamoğlu İstanbul Valisi'ne teşekkür etti, mağdur vatandaşlardan özür diledi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 13:02:52. #1.11#
SON DAKİKA: İki aşamalı karaciğer cerrahisi yöntemiyle kanseri yendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement