İki aşığı canlandıracaklar - Son Dakika
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İki aşığı canlandıracaklar

6 saat önce

Ortaç, "Başkasının şarkısını 1 milyon TL verseler okumam. Caroline'nin ise hatrı büyük" dedi.

İki aşığı canlandıracaklar, System.String[]

Ortaç, "Başkasının şarkısını 1 milyon TL verseler okumam. Caroline'nin ise hatrı büyük" dedi. İkili, 14 Şubat'ta yayınlanacak şarkıda düet yaptı. Çekilecek klipte de sevgilileri canlandıracak olan ikili, yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:22 
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