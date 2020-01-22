İki aşığı canlandıracaklar
6 saat önce
Ortaç, "Başkasının şarkısını 1 milyon TL verseler okumam. Caroline'nin ise hatrı büyük" dedi.
Ortaç, "Başkasının şarkısını 1 milyon TL verseler okumam. Caroline'nin ise hatrı büyük" dedi. İkili, 14 Şubat'ta yayınlanacak şarkıda düet yaptı. Çekilecek klipte de sevgilileri canlandıracak olan ikili, yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:22
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