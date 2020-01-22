İki aşığı canlandıracaklar

Ortaç, "Başkasının şarkısını 1 milyon TL verseler okumam. Caroline'nin ise hatrı büyük" dedi. İkili, 14 Şubat'ta yayınlanacak şarkıda düet yaptı. Çekilecek klipte de sevgilileri canlandıracak olan ikili, yeni şarkılar yazarak müzik sektörünü canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.