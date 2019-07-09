Son Dakika Haberleri: İki asırlık gelenek Buca'da yaşatılmaya devam ediyor
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İki asırlık gelenek Buca'da yaşatılmaya devam ediyor

54 dakika önce

İzmir'de Buca Belediyesi, atların "tek ayak koşma stili" olarak bilinen, binici ve yükü en uzun mesafeye, en kısa zamanda taşıma ustalığı taşıyan "Rahvan" için, Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile birlikte özel yarış düzenleme kararı aldı.

İki asırlık gelenek Buca'da yaşatılmaya devam ediyor, System.String[]
İzmir'de Buca Belediyesi, atların "tek ayak koşma stili" olarak bilinen, binici ve yükü en uzun mesafeye, en kısa zamanda taşıma ustalığı taşıyan "Rahvan" için, Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile birlikte özel yarış düzenleme kararı aldı.

Buca'da özdeşleşen atlı spor kültürü, yaşatılmaya devam ediyor. 28 Temmuz 2019'da düzenlenecek Rahvan At Yarışları için kolları sıvadıklarını, Ege Bölgesine has bir yarış olarak bilinen Rahvan At Yarışlarını ilçede de düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca Rahvan Atlı Spor Kulübü Derneği ile bir araya gelerek, Buca Gölet Tesislerinde atla gezinti de yaptı.

Toplantıda atlı sporların Buca'nın bir kültürü olduğunu, bu kültürün yaşatılması için çaba gösterdiklerini vurgulayan Kılıç, Rahvan At Yarışı kültürünün hak ettiği değeri bulması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rahvan at yarışlarını daha profesyonel ortamlarda yaparak dünya kültürlerine pazarlamamız gerekiyor. Yapacağımız organizasyonlar ve tanıtım çalışmalarıyla bu kültürü uluslararası arenaya yaymak istiyoruz. Aynı zamanda düzenlediğimiz etkinlikleri geliştirerek hem kültürümüzü yaşatmak hem de merakı olan gençlerimizin bu spora yönelmesini sağlamak istiyoruz. Bizden sonraki nesillere de at sevgisini aşılamış olacağız." - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
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