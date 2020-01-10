İki aslan yavrusuna ziyaretçiler isim verecek - Son Dakika
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İki aslan yavrusuna ziyaretçiler isim verecek

6 saat önce

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesinde dünyaya gelen 2 dişi aslan yavrusuna ziyaretçiler ve sosyal medyadan gelecek öneriler doğrultusunda isim verileceğini söyledi.

İki aslan yavrusuna ziyaretçiler isim verecek, System.String[]

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Anadolu Harikalar Diyarı'ndaki Hayvanat Bahçesinde dünyaya gelen 2 dişi aslan yavrusuna ziyaretçiler ve sosyal medyadan gelecek öneriler doğrultusunda isim verileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hayvanat Bahçesini ziyaret ederek, 15 gün önce dünyaya gelen 2 dişi aslan yavrusunu sevdi. Aslan yavrusunu kucağına alarak açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, hayvanat bahçesindeki aslan sayısının 2 yavru ile birlikte 9'a yükseldiğini kaydetti. 2 aslan yavrusunun hayvanat bahçesinin maskotu haline geldiğini ve gerek ziyaretçiler gerekse personel tarafından çok sevildiğini belirten Büyükkılıç, yavrular için değişik isim önerileri geldiğine işaret ederek, "Ama biz istiyoruz ki yavruların isimlerini hep birlikte belirleyelim" dedi.

15 günlük iki dişi aslana henüz isim konulmadığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, sosyal medya üzerinden vatandaşlardan gelecek isim önerileri doğrultusunda yavrulara isimlerinin konulacağını dile getirdi.


Memduh Büyükkılıç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
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