İki Avrupa ülkesinde 10 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 1700'den fazla kişi öldü - Son Dakika
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İki Avrupa ülkesinde 10 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 1700'den fazla kişi öldü

21.07.2022 13:39
İki Avrupa ülkesinde 10 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 1700'den fazla kişi öldü

Avrupa'da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere sıcak hava dalgasına bağlı ölümler meydana gelmeye devam ediyor.

Avrupa'da İspanya ve Portekiz başta olmak üzere sıcak hava dalgasına bağlı ölümler meydana gelmeye devam ediyor.

Uluslararası basındaki haberlere göre, kıtanın birçok yerinde son birkaç gündür sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklık nedeniyle alarm durumları yükseltilirken, yetkililer halka uyarılarda bulunuyor.

İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere göre, ülkede son 10 günde 678 kişi yaz sıcakları nedeniyle hayatını kaybetti.

Portekiz'de 7-18 Temmuz'da 1065 kişi aynı nedenden yaşamını yitirdi. Böylece sadece iki Avrupa ülkesinde 10 günde 1700'den fazla kişi öldü.

Fransa'da ise dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bretagne ve Occitanie bölgelerinde mesai sırasındaki iki can kaybının aşırı sıcaklarla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

19 Temmuz'da sıcaklığın ilk kez 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığı İngiltere'de ise yakın zamanlarda serinlemek amacıyla suya giren 13 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Portekiz, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki Avrupa ülkesinde 10 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 1700'den fazla kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İki Avrupa ülkesinde 10 günde aşırı sıcaklar nedeniyle 1700'den fazla kişi öldü - Son Dakika
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