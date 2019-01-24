İki Ayağını Kaybetti; Şimdi Bisiklet Sürüp, Snowboard Yapıyor

İki ayağını kaybetti; şimdi bisiklet sürüp, snowboard yapıyor Bursa'da 6 ay önce meydana gelen trafik kazasında iki ayağını kaybeden profesyonel bisikletçi, bisiklete binip snowboard yapabiliyorBURSA - Bursa'da 6 ay önce tekeri patlayan bisikletini tamir ederken otomobilin çarpması neticesinde...

İki ayağını kaybetti; şimdi bisiklet sürüp, snowboard yapıyor

Bursa'da 6 ay önce meydana gelen trafik kazasında iki ayağını kaybeden profesyonel bisikletçi, bisiklete binip snowboard yapabiliyor



BURSA - Bursa'da 6 ay önce tekeri patlayan bisikletini tamir ederken otomobilin çarpması neticesinde 2 ayağını kaybeden Barış Asa hayata tekrar tutundu. Kazadan 3 ay sonra tekrar ayağa kalkan Asa, bisiklet binip snowboard yaptı.

Türkiye şampiyonasına hazırlanmak için bisikletiyle 80 kilometrelik antrenman yapan Asa'nın evine 5 kilometre kala tekeri patladı. Emniyet şeridine geçen Asa'ya bisikletin lastiğini tamir ederken bir otomobil çarptı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi olan Asa, 2 ayağını birden kaybetti.

Yürüme azmini kaybetmedi

Kazanın ardından yürüme azmini kaybetmeyen Asa, 3 ay sonra protez bacaklarla yeniden ayaklandı. Tekrar bisikletine binen Asa, Uludağ'da snowboard da yapabiliyor. Şubat ayında Antalya'da yapılacak bisiklet yarışına katılmayı hedefleyen Asa, her gün idman yapıyor. Eczacılık mesleği ile uğraşan Asa, "4-5 senedir lisanslı bisikletçiyim. Türkiye şampiyonasına hazırlanmak için antrenman yapıyordum. Yaklaşık 80 kilometrelik antrenman rotam var. Evime son 5 kilometre kala lastiğim patladı. Emniyet şeridine çektim. Ama bariyerlerin arkasına geçemedim. Orada bir hata vardı. Çok hızlı bir araç bana çarptı. Çevredeki insanlar bana kazadan sonra moral verdiler. Sağlıkçı olduğum için insanları yönlendirdim. Ambulansla hastaneye sevk edildim. Gerçeği öğrendikten sonra yıkıldım" dedi.

"Oturup sızlanmak yerine hastanede spor yapmaya başladım"

Kazanın ardından yaşanan süreçten bahseden Asa, "Bu olayı nasıl pozitife dönüştüreceğimi düşündüm. Bu olaylarla yüzleşmek istedim. Oturup sızlanmak yerine hastanede spor yapmaya başladım. Kendime iyi baktım. Protez aşamalarından sonra sporumu yapmaya başladım. En büyük aşkım bisiklete geri döndüm" diye konuştu.

"Kimse ümidini kaybetmemeli"

Snowboard denediğinden bahseden Asa, "Zamanla o da olacak. 61 kilometrelik Antalya'da şubat ayında bir yarış var. Ona hazırlanıyorum. Normal protezlerimde sıkıntı vardı. Bisiklet için özel protez tasarlıyoruz. Kaza herkesin başına gelebilir. Kimse ümidini kaybetmemeli. Engelli isminden fazla hoşlanmıyorum. Biz engelli değiliz. Başımıza sadece kaza geldi. Hayat herşeye rağmen yaşamaya değer. Türkiye'de engellilerin hakları tekrar gözden geçirmeli. Engelliler rampaları bazen tek başına çıkamayabiliyor" şeklinde konuştu.

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