İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor

Yasa dışı yoldan kazanç elde etmek amacıyla üretilip satılan sahte içki, can almaya devam ediyor. 9 Ekim'de İzmir'de 4 kişinin ölümüyle ülke gündemine gelen sahte içki, aradan geçen 69 günde 14 ilde 92 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

İNTERNETTEN SATIŞI YASAKLANDI

Yaşanan hadiselerin ardından insan hayatını tehlikeye atan bazı maddelerin tedarikinin kolay elde edilmesinin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. 1 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'nin 31261 sayısında etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine ilişkin usül ve esas hakkında değişiklik yapılarak etil alkol ve metil alkolün internetten satışı yasaklandı. İlgili yönetmelikte "evsel kullanım amaçlı etil alkol" ibareleri "genel" ibaresi ile değiştirildi.

1 ARALIK'TA SÜRE DOLDU

Bakanlığın söz konusu ürünlere yönelik getirdiği yasağa ilişkin kararda üretici ve satıcı firmalara 60 günlük geçiş süresi tanınmıştı. Bakanlığın tanıdığı 60 günlük süre 1 Aralık itibariyle sona erdi.

ÜÇ AYLIK İADE SÜRECİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 60 günlük geçiş süresinin ardından söz konusu ürünler piyasaya arz edilemeyecek ve satış belgeli yerlerde bu süreden sonra bulunan ürünler, ise ithalatçısı veya üreticisine üç ay içinde iade edilecek. Bakanlık, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler piyasasının güvenliğinin tesisi için izin, izleme ve takip tedbirleri alacak ya da aldıracak.

YASAĞA RAĞMEN SATIŞ YAPIYORLAR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, düzenlemede tanınan iki aylık sürenin 1 Aralık itibariyle sona ermesine rağmen internet üzerinden çok sayıda sitede söz konusu ürünlerin satışının devam ettiği görüldü. Etil alkol satışı yapan kimi sitelerin ise Google üzerinden reklam vererek aramalarda sitelerini öne çıkarması ve ürünler üzerinde ciddi anlamda indirim yapması kafaları da karıştırdı.

İKİNCİ EL EŞYA UYGULAMASINDA BİLE VAR

Öte yandan bakanlık tarafından internette satışı yasaklanan etil alkol popüler uygulamalarda da ortaya çıkıyor. İkinci el eşya satışı yapılmasını sağlayan bir platform üzerinden verilen ilanlarda açıklama kısmına ise etil alkolden çeşitli türlerde hangi alkollerin nasıl yapılacağına ilişkin de bilgi paylaşılması dikkat çekiyor.