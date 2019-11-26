Son Dakika Haberleri: İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika Dünya İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Arnavutluk'ta salı sabahı yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.

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Arnavutluk'ta salı sabahı yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Felakette en fazla hasar Dıraç kentinde oluştu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgede eğitime ara verildi.View on euronews

İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi

Arnavutluk, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 05:42 
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