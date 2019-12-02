Son Dakika Haberleri: İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika Dünya İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi

6 saat önce

Arnavutluk'ta salı sabahı yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde en az 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı. Felakette en fazla hasar Dıraç kentinde oluştu. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bölgede eğitime ara verildi.

İki ayda iki kez sallanan Arnavutluk'ta en az 13 kişi yaşamını yitirdi, System.String[]

Arnavutluk'ta salı sabahı yerel saatle 04.00 civarında meydana gelen depremde en az 13 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi de yaralandı.


Son 30 yılın en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçen 6.4 büyüklüğündeki deprem komşu ülkelerde de hissedildi. Merkez üssü Dıraç kentine bağlı Şayak'ın yaklaşık 10 kilometre kuzeybatısı olan deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Arnavutluk, Deprem, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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