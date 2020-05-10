İki aydır kapalı olan meydan ve sahil bandı yaşlılar için açıldı - Son Dakika

Yüzler güldü, umutlar tazelendi

İki aydır kapalı olan meydan ve sahil bandı yaşlılar için açıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uzun zaman aradan sonra 65 yaş üstü vatandaşlar verilen izin çerçevesinde sokaklara, meydanlara ve sahil kenarlarına indi.

Sahil kenti Bandırma'da yaklaşık iki aydan bu yana yaya ve araç trafiğine kapalı olan sahil bandı ve Cumhuriyet Meydanı 65 yaş üstü vatandaşlar için açıldı. Saatler 11: 00'i gösterdiğinde yaklaşık iki aydır korona virüs pandemisi nedeniyle sokaklara çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar kendilerini sokaklara, parklara ve meydanlara attı. Bandırma'nın en önemli gezinti alanlarından olan sahil bandı ve Cumhuriyet Meydanı ise 65 yaş üstü vatandaşlara verilen 4 saatlik gezinti izni çerçevesinde yaya trafiğine açıldı. Çok sayıda polis ekibi ve bekçilerin nezaret ettiği vatandaşlar yüzlerinde gülümseme ve yarınlara dair umutlarını tazeleyerek sokaklarda dolaştı. Parklardaki banklara oturan, sohbet eden vatandaşların tamamına yakın bölümünün maske kullandığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet ettikleri gözlemlendi.

Vatandaşlara müzik ziyafeti

Bandırma'da Belediye'nin sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar için de bir sürprizi vardı. Hazırlanan 4 araçla yola çıkan müzisyenler vatandaşlara gün boyunca mahalle mahalle gezerek müzik ziyafeti çekti.