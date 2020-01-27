İki aydır takip edilen uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şahıs tutuklandı.



Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde devam eden uyuşturucu operasyonları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Balışeyh ilçesinde iki ay süre ile takip edilen S.A. isimli bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme heyeti S.A.'yı 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan tutuklanmasına karar verdi. - KIRIKKALE