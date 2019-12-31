İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

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İki aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi
6 saat önce
Genç kadının cenazesinin camiye getirilmesi Genç kadının cenaze namazının kılınması ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki aylık bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:20 Kaynak: AA
Genç kadının cenazesinin camiye getirilmesi
Genç kadının cenaze namazının kılınması ANKARA (AA) – Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki aylık bebeğinin yanında öldürülmüş halde bulunan genç kadının cenazesi toprağa verildi. Nazmiye K'nin cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Çubuk'ta Aşağı Obruk Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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