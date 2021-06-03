İKİ AYRI ADRESE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 4 GÖZALTI - Son Dakika

İçeri giren ekipler bu tablo ile karşılaştı! Hayatlarının en pahalı masajını yaptırdılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri iki ayrı adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 15,93 gram esrar, 21,9 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Polis ekipleri bu çalışmalar kapsamında Saray Mahallesi ve Kızlarpınarı Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı adreste uyuşturucu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenlerken, polis ekipleri yaptıkları aramalarda 15,93 gram esrar, 21,9 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda olayla ilgili E.I. (48), Y.K. (38), S.O. (35) ve Ö.G. (34) gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından şüphelilerden S.O. ve Ö.G. savcılık talimatıyla 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest kaldı. E.I. ve Y.K. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.