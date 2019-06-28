İki ayrı kazada iki motosiklet sürücüsü yaralandı

Manavgat
'ta meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.
İlk kaza otogar alt kavşağında meydana geldi. Antalya
istikametinden Alanya
istikametine seyir halindeki M. K.'in kullandığı elektrikli motosiklet, trafik lambalarına 50 metre mesafede devrildi. Başını bordür taşına çarpan motosiklet sürücüsü M.K. yaralandı.
İkinci kaza Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesinde meydana geldi. Alparslan Türkeş
Bulvarından gelip Yunus Emre Caddesine çıkmakta olan A.K.'nin kullandığı 34 DS 0113 plakalı ticari araç, Fevzipaşa
Caddesinden gelip Yunus Emre Caddesinde seyir halindeki M.A.'nın kullandığı motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.A. yaralandı.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücülerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA