İki ayrı noktada drift yapan sürücüye 10 bin 20 TL ceza

Karabük'te iki ayrı noktada drift yaparak sosyal medya hesabında paylaşan sürücüye 10 bin 20 TL para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, A.I isimli şahıs 78 AB 065 plakalı otomobili ile Yenimahalle'de arkadaşlarının yaktığı meşale altında drift yaptı. Daha sonra gündüz vakti Kemal Oyman Sanayi Sitesinde de drift atarak çevredekileri tehlikeye atan sürücü o görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Polis ve jandarmayı harekete geçiren sürücü yapılan incelemenin ardından tespit edildi. A.I olduğu tespit edilen sürücüye hem polis hem de jandarma ekipleri 5 bin 10 TL olmak üzere toplam 10 bin 20 TL para cezası kesildi. - KARABÜK