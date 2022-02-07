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İki ayrı olayda tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika

İki ayrı olayda tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

07.02.2022 14:14
İki ayrı olayda tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında iki farklı olayda tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonrasında iki farklı olayda tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İhsaniye mahallesinde devriye gezen bekçiler, durumundan şüphelenip üzerini aradıkları bir kişide ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Şüphelinin yapılan kontrollerinde ise hakkında 5 ayrı suçtan arandığı ve toplamda 7 yıl 26 Ay 10 gün hapis cezası olduğu öğrenildi.

Bir diğer olayda ise, Zafer Mahallesi üzerinde bir otomobil içerisinde silah olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine kısa sürede geldi. Burada yapılan incelemelerde 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 12 adet fişek ve 2 adet kesici delici alet ele geçirildi. Araç sahibi hakkında işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Ruhsatsız Silah, Pompalı Tüfek, Eskişehir, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İki ayrı olayda tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika


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