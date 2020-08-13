İki bacağı olmayan Ensar'ın hayali gerçek oldu - Son Dakika

ANTALYA'da 9 yıl önce şeker hastalığından iki bacağını kaybeden Ensar Yıldız (31), çok istediği akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kargoyla gönderdiği koliyi alınca büyük sevinç yaşayan Yıldız, kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi'nde oturan Ensar Yıldız, şeker hastalığı nedeniyle 9 yıl önce iki bacağını kaybetti. Annesini de bu hastalıktan kaybeden, 3 kız kardeşi de şeker hastası olan Yıldız, kullandığı tekerlekli sandalyeyi taşıyamadığını belirterek, akülü sandalyeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Yıldız'ın durumunun medyada yer alması üzerine, kendisine ulaşan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Yıldız'a akülü tekerlekli sandalye gönderdi. Evine gelen koliyi heyecanla açan Yıldız, akülü arabayı elleriyle monte etti. Büyük sevinç yaşayan Yıldız, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Yeni akülü aracıyla mahallede tur atan Yıldız, "Çok mutluyum. Mutluluğumu tarif edemem. Allah biliyor. Yorgunluğum bitti. Artık kollarım ağrımayacak. Gerçekten çok sevindim. Mutluluğum inşallah böyle devam eder" dedi. Yıldız'ın telefonla ulaşıp, akülü tekerlekli sandalyenin eline ulaştığını bildirdiği Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Müdürü Ayşe Kerim ise genç adama muhtar aracılığıyla ulaştıklarını belirterek, "Ensar Yıldız'ın haberini gazetede gördük. Daha sonra arayıp konuştuk. Onun samimi duygularına güvenerek derneğimiz adına kendisine akülü sandalye gönderdik. Onun hayatına bir nebze dokunabildiysek, hayatını kolaylaştırabildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.