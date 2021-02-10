İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı - Son Dakika

İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı

10.02.2021 20:33

İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı Kocasından ayrılan 3 çocuk annesi kadın, gelecek yardımları bekliyor Pendik'te yaşayan 3 çocuk annesi Melek Çoban, 2008 ve 2009 yılında geçirdiği operasyonlarla bacaklarını kaybedince kendisini çocuklarına adadı.

İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı

Kocasından ayrılan 3 çocuk annesi kadın, gelecek yardımları bekliyor

İSTANBUL - Pendik'te yaşayan 3 çocuk annesi Melek Çoban, 2008 ve 2009 yılında geçirdiği operasyonlarla bacaklarını kaybedince kendisini çocuklarına adadı. Yaklaşık 15 gün önce de kocasıyla ayrılan Çoban, artık sadece çocuklarıyla beraber yaşadığını belirtti. Engel durumu nedeniyle çalışıp para kazanmayan Melek Çoban, çocuklarıyla birlikte zor günler geçiriyor. Melek Çoban, hayattaki en büyük destekçileri olduğunu belirttiği çocukları için yardım bekliyor.

Pendik'te yaşayan ve Emirhan, Muhammed ve Tuğba adında 3 çocuğun annesi olan 34 yaşındaki Melek Çoban, kemik erimesi nedeniyle 2008 ve 2009 yılında geçirdiği iki operasyon sonucu iki bacağını da kaybetti. Doktorların bacaklarını kesmek zorunda kaldığı Çoban, öte yandan uzun süredir tansiyon, kalp rahatsızlığım, damar tıkanıklığı, sinir sıkışması gibi hastalıklarla da mücadele ediyor. Bacaklarının kesilmesiyle akülü araba kullanmak zorunda kalan Çoban, yaklaşık 15 gün önce kocasıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Çoban, 11 yıllık eşi Yaşar Çoban'ın kendisini aldattığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle hayatından çıkarttığını belirtti. Artık çocuklarıyla beraber yaşayan ve çocuklarının her türlü ihtiyacını kendisi gidermek zorunda kalan Melek Çoban, zor günler yaşadıklarını belirtti. Evlerinin kira olduğunu ve maddi olarak zor durumda olduklarını söyleyen Çoban, bu süreçte yine en büyük desteği büyük oğlundan gördüğünü ve gücünü çocuklarından aldığını ifade etti. Melek Çoban, şimdi 3 çocuğu ve kendisine yapılacak yardımları beklediklerini söyledi.

Yaşadıkları hakkında konuşan Melek Çoban, "Eşimle severek evlendik. 11 yıldır evliydim. Çocuklarımız oldu. Ama son 3 - 4 aydır çok değişti. Ben şüpheleniyordum. 15 gün önce şiddet uyguladı. Uyguladığında ben dayanamayacak hale geldim. Polisi aradım. Eşimi de beni de götürdüler. Öbür gün uzaklaştırma kararı aldı. 3 gün dışarıda akrabasında kaldı. Eşyalarını verdim. Yine aldattı. Tamamen hayatımdan sildim artık. Maddi olarak sıkıntılarım var. Ev sahibine, bakkala, manava, esnafa borcum var. Bunun için, çocuklarım için destek ve yardım istiyorum. Belediyeden 2 ayda bir destek geliyor. Bir iki aya kadar da engelli maaşımı hem de bakım paramı alacağım İnşallah" dedi.

Farklı hastalıkları olduğunu belirten Çoban, "Kemik erimesinden dolayı iki bacağımı da kestiler. O zaman bu arabaya muhtaç kaldım. Nereye gidersem gideyim bununla gidiyorum. Çocuklarımın bakımını bu arabayla yapıyorum. Bin bir türlü hastalığa yakalandım. Tansiyon, kalp rahatsızlığım, damar tıkanıklığı, sinir sıkışması hastalıklarım var. Kulaklarım duymuyor. Cihaz almam lazım. Her türlü desteğe muhtaç kaldım" diye konuştu.

"En büyük destekçim, büyük oğlum" diyen Çoban, "Evin babası o artık. O da kardeşlerine bakıyor. Ben artık çocuklarıma adadım kendimi. Hayatım boyunca çocuklarımla ilgileneceğim" şeklinde konuştu.

İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı
İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı
İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı
İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı

Pendik, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki bacağını kaybeden anne Melek Çoban hayatını çocuklarına adadı - Son Dakika


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