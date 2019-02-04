Son Dakika Haberleri: İki Bakanlık Arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol İmza...

İki Bakanlık Arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol İmza...

1 saat önce

İki bakanlık arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol imza töreni -1(Tür: Ankara)

İki bakanlık arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol imza töreni -1

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:21 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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