Son Dakika Haberleri: İki Bakanlık Arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol İmza...

İki Bakanlık Arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol İmza...

1 saat önce

İki bakanlık arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol imza töreni -2(Tür: Yurt)

İki bakanlık arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol imza töreni -2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:13 Kaynak: DHA

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