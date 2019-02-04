İki Bakanlık Arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol İmza...
1 saat önce
İki bakanlık arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol imza töreni -2(Tür: Yurt)
İki bakanlık arasında Hazine Taşınmazları Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin Protokol imza töreni -2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:13 Kaynak: DHA
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