Üye Girişi
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

15.11.2021 15:30
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü Atatürk Kültür Merkezi'nde imzalandı. Törene, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Türkiye Otelciler Birliği ve Türkiye Otelciler Federasyonu üyeleri katıldı.

"EN ÖNCELİKLİ ALANLARIMIZDAN BİR TANESİNİ MESLEK EĞİTİMİ GÜÇLENDİRMEK"

İmza töreninde konuşan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak en öncelikli alanlarımızdan bir tanesini meslek eğitimi güçlendirmek oluşturuyor. Yıllardan beri sıkıntılı olan, 'Aradığım elemanı bulamıyorum' diyen işgücü piyasasının şikayet ettiği, mesleki eğitim artık toparlanıyor, ayağa kalkıyor ve geleceğe ümit oluyor. Daha önce iş verenler ve sektör temsilcileri mesleki eğitim mezunlarının kendilerine gelmelerini beklerken, biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık sektör temsilcilerine dedik ki, buyurun, meslek eğitimi birlikte yürütelim. Müfredatı birlikte güncelleyelim. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimini, stajlarını birlikte planlayalım. Mesleki eğitim için çok kritik olan ve öğretmenlerimizin güncel bilgileri, teknolojileri takip etmesine imkan veren, işbaşına mesleki gelişim eğitimlerini birlikte dizayn edelim. Aynı zamanda sektördeki uzmanlar okullarımıza gelsin, ders versin. Başarılı öğrencilere burs verelim. En önemlisi mezunlar mezun olduktan sonra da istihdamda öncelik verelim" dedi.

"İLK PİLOT UYGULAMASI İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞECEK"Bakan Özer, sözlerine şu şekilde devam etti:  "Mesleki Teknik Anadolu liselerindeki mezunlarımızın istihdam oranı yüzde 50'nin üzerinde, ama mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların istihdam oranı yüzde 88'ler civarında. Almanya'daki doğal mesleki eğitimdeki istihdam oranından bile çok daha yüksek bir istihdam oranına sahibiz. Çünkü sektörle birlikte süreç yönetiliyor. İstanbul'da ilk pilot uygulamasını inşallah bu protokolü imzalayarak gerçekleştireceğiz. Artık İstanbul'da ayrı binalarda Mesleki Eğitim Merkezi olmayacak. Otellerde Mesleki Eğitim Merkezi'ni kuruyoruz. Bu çok önemli. Öğrenciler artık otellerde, bir günlük eğitimini alacaklar, bir daha okula gitmeyecekler. Zaten diğer günlerin tamamı otelde eğitime devam edecekler. Aynı zamanda daha önceden Meslek Eğitim Merkezleri'nde yabancı dil eğitimine hiç başlamadık. ilk defa Mesleki Eğitim Merkezleri'nde yabancı dil eğitimi ağırlıklı bir eğitim üreteceğiz. Bu da bu iş birliği bağlamında bizim için de çok önemli bir açılım olacak."

"TURİZM SEKTÖRÜNÜN YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEN PROJEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"İmza töreni öncesi konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde sektörde meydana gelen gelişmeler ile eğitim sisteminin eşgüdümünü sağlamak amacıyla bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız bir konuyu resmiyete dönüştürmüş bulunuyoruz. Hem sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü ihtiyacını karşılamak hem de istihdama katkı sağlamak amacıyla iki bakanlık olarak böyle bir çalışmayı başlattık. Protokol çerçevesinde inşallah ilk uygulamayı sektörle sıkı iş birliği içerisinde İstanbul'da başlatacağız. Ardından da turizm sektörünün yoğun olduğu bölgelerden başlayarak bu projeyi yaygınlaştıracağız. Söz konusu protokol kapsamında turizm sektörünün talepleri doğrultusunda mesleki eğitim merkezlerine ilişkin öğretim programlarının ve eğitim materyallerinin güncellenmesi sağlanacaktır. Böylece İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen okullar ile seçilen oteller iş birliği içerisinde çalışacak. Öğrencilerimiz, işyerlerinde, mesleki eğitimlerini sürdürecek ve özellikle turizm sektöründe mesleki eğitim merkezi programı uygulamalarının yaygınlaştırılması ile otel çalışanlarının eğitim öğretime katılımlarının arttırılması sağlanacak" dedi.


- İstanbul
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı
İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, İstanbul, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek 15:32 Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek Emmanuel Macron, Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Karar sosyal medyada büyük tepki çekti 14:49 Emmanuel Macron, Fransa bayrağının rengi değiştirdi! Karar sosyal medyada büyük tepki çekti Alman devi Mercedes-Benz 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı 14:40 Alman devi Mercedes-Benz 12 bin aracını acil olarak geri çağırdı
Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı 14:25 Ermenistan'da sular durulmuyor! Paşinyan, Savunma Bakanı Karapetyan'ı görevden aldı Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği 14:14 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti 13:41 Son Dakika! Elmalı davasında karar çıktı: Tutuksuz yargılanan sanıklar anne, üvey baba ve dayı beraat etti
Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı 12:57 Yanlış otobüse binen kadın, sinirini şoförden çıkardı Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı 12:32 Sancaktepe Belediyesi, araziyi AK Partili ilçe yöneticisine kiraladı

Son Dakika Haberleri
15:33 Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi
15:32 Van Gaal, maçı tekerlekli sandalyeden izleyecek
14:50 AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret
14:45 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!
14:30 Masumlar Apartmanı'nın gizemli ismi kim?
14:30 Fatih Erbakan: Hiçbir yerde bulunmasak daha iyi
14:17 Galatasaray'ın hayal kırıklığı! Yeni transfer Gustavo'nun sözleşmesi feshediliyor
14:14 Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi hakkında söylediği "Osman bir kadın için halkını sattı" sözleri tekrar gündeme geldi
14:10 İrfan Can Kahveci Galatasaray maçını kaçırıyor mu?
13:52 Fedon kansere yakalandığını duyurdu
Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi Taksici, töreni kana bulayacak intihar bombacısını araca kilitledi         
15:34
AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret AK Parti MKYK'sı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı! Gündem asgari ücret         
14:51
'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!         
14:45
Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı Aysun Kayacı, babası Selahattin Kayacı'nın cenaze törenine katılmadı         
14:37
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı TMSF, Naksan Plastik'i satışa çıkardı         
13:44
Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti Gizemli bir kadınla görüntülenen Gökhan Çıra, eski eşi Selin Ciğerci'ye resti çekti         
13:30
Ünü Avrupa'ya yayılınca formülü padişah fermanıyla yasaklanmıştı! Türk kırmızısı yeniden üretilecek Ünü Avrupa'ya yayılınca formülü padişah fermanıyla yasaklanmıştı! Türk kırmızısı yeniden üretilecek         
12:34
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız Başarır: Uçan tekme atılan işçinin öldüğü iddia ediliyor, eğer doğruysa dünyayı başlarına yıkarız         
12:09
Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı Vatandaşlar yıllardır başında gelip dua ediyordu! Arkeologlar türbe sanılan yeri kazdı, sonuç hayal kırıklığı         
11:54
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada Damat istedi, trafik magandası terör estirdi! Dakikalarca süren tehlikeli drift anbean kamerada         
11:48
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2021 15:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: İki bakanlık arasında mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement