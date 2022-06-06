İki bakanlık çocuklara çevreyi sevdirmek amaçlı iki projeyi hayata geçirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "18 milyon çocuğumuza engelsiz platform hediye ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Çevre eğitimleri konusunda tüm desteği vereceğiz"

ANKARA - 'Çevre ve Çocuk Akademisi' ile 'Ortak Evimiz Dünya Çocuk Hikaye Seti', Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı programla tanıtıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 'Çevre ve Çocuk Akademisi ve Ortak Evimiz Dünya Çocuk Hikaye Seti Tanıtım Programı'na katıldı. Çocuklarda çevre ve doğa bilinci, kadim şehircilik geleneği, iklim değişikliği konularında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla iki bakanlığın hayata geçirdiği projelerin tanıtımının yapıldığı toplantıda katılımcı çocukları selamlayan Bakan Kurum, Çevre Haftası nedeniyle dün ve önceki gün millet bahçelerinde çocuk şenlikleri yaptıklarını söyledi.

"İşaret dili betimlemesiyle 18 milyon çocuğumuza engelsiz platform hediye ediyoruz"

"Siz evlatlarımızı ülkemizin ve şehirlerimizin her köşesinde yeşille, toprakla, ağaçla, doğayla buluşturmak istiyoruz. İstiyoruz ki gönlünüzce koşun, oynayın, eğlenin, doğayla dost olun. Siz doğayla dost olunca bizim iklimimiz hep bahar olacak" diyen Bakan Kurum, çocuklardan doğayla, çevreyle, iklimle ilgili birlikte çalışmak konusunda söz aldı. Kurum, Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz platformu olan Çevre ve Çocuk Akademisi'nin bugün itibariyle hayata geçtiğini belirterek, "İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Mavi gezegenimizin, yeşil vatanımızın, verdiği bu zor imtihanı hep birlikte aşacağız. Hep birlikte doğamızı güzelleştirmek için, korumak için mücadeleye var mısınız. Biz biliyoruz ki güçlü yarınlara giden yol, çocuklara yapılan yatırımdan geçer. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızla da beraberce çok önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin ilk dijital ve engelsiz platformu Çevre ve Çocuk Akademisini bugün itibariyle yavrularımızın hizmetine sunuyoruz. İşaret dili betimlemesiyle 18 milyon çocuğumuzun hepsine engelsiz bir platform hediye ediyoruz" diye konuştu.

Tüm öğrencilerin EBA şifreleriyle akademiye girebileceklerini, öğrenerek eğleneceklerini söyleyen Bakan Kurum, akademi tamamlandığında diploma alarak mezuniyet kazanılacağını açıkladı. Kurum, katkılarından dolayı Milli Eğitim Bakanı Özer ve bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Çevre eğitimleri konusunda tüm desteği vereceğiz"

Okullarda çevre eğitimi konusunda bütün öğrenci ve öğretmenlerin süreçlerde aktif olarak yer alması için tüm desteği vereceklerini kaydeden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise şunları söyledi:

"Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde başlatmış olduğumuz 'Kütüphanesi Okul Kalmayacak' projesi kapsamında ilk kez okullarımızda sıfır atık geri dönüşüm kütüphaneleri yapmaya başladık. Çocukların kullanmadıkları malzemeleri dönüştürerek yaptıkları kütüphaneleri öğrencilerimize, okullarımıza kavuşturduk. Bizim eğitim-bilişim ağı içerisinde bu eğitimleri (çevre) bütün öğrencilerin alması, bütün öğretmenlerin süreçlerde aktif olarak yer alması için bakanlık olarak tüm desteği vereceğiz. İstiyoruz ki öğrenciler sadece akademik becerileriyle güçlü bir şekilde yetişmesinler. Aynı zamanda kültür, medeniyet bilinci, doğaya saygı ve çevre bilinci içerisinde tasarruf kültürü almış ve başka dünyamızın olmadığı, bu dünyanın bize emanet olduğu bilinciyle yetişsinler. Bunun en yaygın şekilde öğrenileceği mekanlar okullar."

"MEB, Türkiye'nin örnekleri değil evrenidir. Bu evrende yaptığımız çevre bilinciyle ilgili, atıkla ilgili adımlar uzun vadede kalıcı etkiler oluşturacak" diyen Bakan Özer, Çevre ve Çocuk Akademisi'nin amacına ulaşması temennisinde bulunarak konuşmasını sonlandırdı.

Çevre ve Çocuk Akademisi

Çevre ve Çocuk Akademisi, çocuklarda çevre ve doğa bilinci oluşturmak için hazırlanmış, Türkiye'nin ilk çevreci ve engelsiz dijital eğitim platformu olma özelliğini taşıyor. Platformun EBA entegrasyonu sağlanmış olup bütün öğrenciler EBA kullanıcı adı ve şifreleri ile akademiye giriş yapabiliyor. Platformdaki bütün videoların işaret dili betimlenmesi yapılarak ve işitme engelli çocukların da faydalanabilecekleri şekilde tasarlandı.

Çocuk Hikaye Seti

Bu projede söz konusu amaçlar doğrultusunda çocuk edebiyatı alanında uzman eğitimci 5 yazarla 10 yaş ve üstü çocuklar için 10 kitaptan oluşan "Ortak Evimiz Dünya Çocuk Hikaye Seti" hazırlandı.

Tanıtım programı çerçevesinde çocuklar için 'çevre' ile ilgili yarışma düzenlendi. Dereceye giren çocuklara ödülleri protokolce takdim edildi. Tanıtım programı, söz konusu hikaye setindeki kitapların çocuklara yazarlar tarafından imzalanarak hediye edilmesiyle son buldu.