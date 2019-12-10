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İki bakanlıkta FETÖ operasyonu

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İki bakanlıkta FETÖ operasyonu, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yürütülen FETÖ soruşturmasında 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yaparken ihraç edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara, Kahramanmaraş ve Kayseri'de eş zamanlı yapılan operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği kaydedildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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