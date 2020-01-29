İki balıkçı teknesinde korkutan yangın - Son Dakika

Fatih'te sahilde demir atmış iki balıkçı teknesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından diğer teknelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, tekneler kullanılmaz hale geldi.



Yangın, saat 19.00 sıralarında Fatih Samatya sahilinde bulunan balıkçı teknelerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sahilde demir atmış iki balıkçı teknesinde yangın çıktı. Sahilden geçen vatandaşlar teknelerin bulunduğu yerden dumanların yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yanan teknelere müdahale etti. İki teknede çıkan yangın diğer teknelere sıçramadan itfaiye erleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, tekneler kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL