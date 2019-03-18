İki banka birleşme görüşmelerini doğruladı, işten çıkarma endişesi arttı
59 dakika önce
Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme görüşmelerinde bulunduklarını doğrularken, olası işten çıkarmalara yönelik kaygılar arttı.
Deutsche Bank
ve Commerzbank
birleşme görüşmelerinde bulunduklarını doğrularken, olası işten çıkarmalara yönelik kaygılar arttı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:55
Deutsche Bank ve Commerzbank Birleşme İçin Görüşüyor
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