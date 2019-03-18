Son Dakika Haberleri: İki banka birleşme görüşmelerini doğruladı, işten çıkarma endişesi arttı

İki banka birleşme görüşmelerini doğruladı, işten çıkarma endişesi arttı

59 dakika önce

Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme görüşmelerinde bulunduklarını doğrularken, olası işten çıkarmalara yönelik kaygılar arttı.

İki banka birleşme görüşmelerini doğruladı, işten çıkarma endişesi arttı, System.String[]
Deutsche Bank ve Commerzbank birleşme görüşmelerinde bulunduklarını doğrularken, olası işten çıkarmalara yönelik kaygılar arttı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:55 

Commerzbank, Deutsche Bank, Ekonomi
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