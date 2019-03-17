Son Dakika Haberleri: İki banka birleşme yolunda

İki banka birleşme yolunda

13 dakika önce

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın İletişim Başkanı Jörg Eigendorf, Almanya merkezli Commerzbank ile birleşmeyi ekonomik açıdan anlamlı olduğunda gerçekleştireceklerini söyledi.

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Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın İletişim Başkanı Jörg Eigendorf, Almanya merkezli Commerzbank ile birleşmeyi ekonomik açıdan anlamlı olduğunda gerçekleştireceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:15 

Ekonomi
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