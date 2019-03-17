İki banka birleşme yolunda
13 dakika önce
Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın İletişim Başkanı Jörg Eigendorf, Almanya merkezli Commerzbank ile birleşmeyi ekonomik açıdan anlamlı olduğunda gerçekleştireceklerini söyledi.
Almanya
'nın en büyük bankası Deutsche Bank
'ın İletişim Başkanı Jörg Eigendorf, Almanya merkezli Commerzbank
ile birleşmeyi ekonomik açıdan anlamlı olduğunda gerçekleştireceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:15
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