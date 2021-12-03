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İki başkan bir araya geldi - Son Dakika

İki başkan bir araya geldi

03.12.2021 08:40
İki başkan bir araya geldi

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ve belediyenin harita teknikeri Tuncay Yılmaz, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette her iki belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sohbet edildi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntay ve harita teknikeri Tuncay Yılmaz, Başkan Gerrenli ile bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette her iki belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar konuşuldu. İki başkan da birbirlerine çalışmalarında başarılar dilerken Başkan Gerenli, Başkan Altıntaş ve Tuncay Yılmaz'a nezaketleri için teşekkür etti.

Yılmaz Başkan, Harita, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İki başkan bir araya geldi - Son Dakika


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