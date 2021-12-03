İki başkan bir araya geldi - Son Dakika

Ziyarette her iki belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında sohbet edildi.

Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntay ve harita teknikeri Tuncay Yılmaz, Başkan Gerrenli ile bir araya geldi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette her iki belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar konuşuldu. İki başkan da birbirlerine çalışmalarında başarılar dilerken Başkan Gerenli, Başkan Altıntaş ve Tuncay Yılmaz'a nezaketleri için teşekkür etti.