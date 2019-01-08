İki Başkan Çocuklar İçin Buluştu

Şişli'nin 9. Gündüz Çocuk Bakım Evi'ni ve 2. Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığını bir arada bulunduran kompleks, eğitimde çok yönlü bakış açısıyla tasarlandı.

Şişli Belediyesi Mehmet Emin Sungur Kompleksi 19 Mayıs Mahallesi'nde hizmete açıldı. Çocuk Gündüz Bakım Evi, Aile Danışma Merkezi ve Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı'nın yer aldığı kompleksin açılışı Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün ev sahipliğinde, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Tahir Doğaç, CHP Eski Milletvekili Melda Onur, CHP İlçe Başkanları ve geniş halk katılımıyla gerçekleşti.

Hem aileler hem çocuklar faydalanacak

Mehmet Emin Sungur Kompleksi'nin içinde yer alan Şişli'nin 2. Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı'ndan 6 ayını dolduran tüm çocuklar ailelerinin gözetiminde faydalanabilecek. Oyun Kitaplığı'nda çocukların oyun oynamaları, kitap okumaları, sanat etkinlikleri ve deneylerle hayal gücünü geliştirmeleri için çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Okul öncesi eğitimde Finlandiya modelinin Türkiye'de ilk kez uygulanacağı gündüz bakım evi de Mehmet Emin Sungur Kompleksi'nde yer alıyor. Finlandiya modelini Türkiye'ye getirmek için Tampere Belediyesi ile protokol imzalayan Şişli Belediyesi, pilot uygulamayı burada gerçekleştirecek.

Komplekste yer alan Aile Danışma Merkezi ise çiftlerin ve ailelerin gelişmesi ve güçlenmesi; bireylerinin katılımcı, üretken, kendine yeterli hale gelmesi ve sorun çözme kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici hizmetler sunacak.

Ülkenin eğitim açmazına çözüm sunuyoruz

Şişli'nin kurucu ve ilk başkanı olan Mehmet Emin Sungur'un adını taşıyan kompleksin açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ülkenin gelişmesi, kalkınması, toplumsal huzurun sağlanmasının ancak eğitime yapılacak yatırımlarla mümkün olduğunu belirti. "Eğitim yerel yönetimlerin sorumluluğunda değil. Bizler ülkemizdeki bu açmazı, okul öncesi eğitime yatırım yaparak aşmaya gayret ediyoruz" diyen İnönü, okul öncesi eğitimin yanı sıra okul çağındaki çocuklar için de çalışmalar yaptıklarını, eğitim desteğinin yanı sıra kültür sanat alanındaki çalışmalarıyla da onların ufuklarını açmaya gayret ettiklerini belirtti. İnönü; "Son 5 senede 6 kreş açarak Şişli'deki kreş sayımızı 9'a çıkarttık; 3 bilim evi ile 2 çocuk oyun kitaplığı açtık. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum ama bunun da yeterli olmadığına inanıyorum. Şişli'de yaşayan tüm çocuklarımızın bilimsel, laik ve eşit bir eğitim alması için daha yapacak çok işimiz, yürünecek çok yolumuz var. Hedefimiz her mahalleye bir kreşle sınırlı değil, ihtiyacımızı karşılayacak kadar kreş açmak ve her mahalleye bir bilim evi ve bir oyun kitaplığı kurmak zorundayız" sözleriyle eğitim alanındaki çalışmalarını aktardı.

"Eğitim tüm belediyelerimizin ana konusu olacak"

Eğitimin son derece önemli olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden sonra Şişli Belediyesi ile bu başarılı projeleri birlikte yapacaklarını belirtti. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "0-4 yaş arasında yaklaşık 1 milyon 170 bin çocuğumuz var, ancak bunların sadece 180-190 bini okul öncesi eğitim alabiliyor. Yani aslında 1 milyon çocuğumuzu biz hayata hazırlayamıyoruz, çağdaş dünyanın, 21. yüzyıl dünyasının ihtiyaçlarıyla donatamıyoruz. Bunun nedeni tabii ki ekonomik; bu çocukların 700-800 bini dar gelirli ailelerin çocukları ve anneleri de evden çıkamıyor. Bu nedenle aydınlık ve çağdaş gelecek hedefi koyarken, en önemli unsurun bu ülkenin geleceği olan çocuklarımız olduğunu unutmuyoruz. Bu nedenle bu kompleksin tüm unsurları için değerli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum."

İstanbul'un küçük diye görülen ama önemli sorunlarının unutulduğunu ifade eden İmamoğlu, "Küçük olarak görülen ama insanların huzur ve mutluluğunu derinden etkileyen unsurlar en önemli önceliğimiz olacak. Biz en fazla bu kentin milyon 170 bin çocuğunu,o çocukların annelerini düşüneceğiz. Eğitim anlamında bir seferberlik başlatacağız. 2019 itibarıyla eğitim, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, tüm ilçe belediyelerimizin ana konusu olacak" dedi.