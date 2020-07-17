İki bebek, iki kahraman baba - Son Dakika

İki bebek, iki kahraman baba

Aynı kaderi paylaşıp yolları İzmir'de kesişen iki bebek karaciğer nakli oldu, daha yaşlarını doldurmadan ikinci hayata başladı.

Aynı kaderi paylaşıp yolları İzmir'de kesişen iki bebek karaciğer nakli oldu, daha yaşlarını doldurmadan ikinci hayata başladı. Safra kanalları yokluğu nedeniyle siroz olan Eda Nur Tosbıyık'a 6 aylıkken babası Canip Tosbıyık'tan, Zeynep Ekim'e 4 aylıkken babası Cemil Ekim'den karaciğer dokusu nakledildi. İki bebek taburcu edilirken, Prof. Dr. Murat Kılıç, "İki bebeğimizin de nakil yapılmasa yaşama şansları yoktu; hatta günler, haftalar içinde kaybedeceğimiz kadar ağır durumdaydılar. Şimdi hem onların hem ailelerinin yüzü gülüyor" dedi.

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Bebek ve çocukları karaciğer nakline götüren hastalıklar arasında ilk sırada yer alan biliyer atrezi (safra kanalları yokluğu) nedeniyle iki bebek daha siroz oldu, kendilerini ameliyat masasında buldu.

Uşak'ta oturan ev hanımı Sultan Tosbıyık (33) ile tekstil işçisi Canip Tosbıyık'ın (36) üç çocuğunun en küçüğü olan Eda Nur, 25 Temmuz 2019'da dünyaya geldi. Minik Eda Nur gün geçtikçe sarardı, götürüldüğü sağlık kurumlarında sarılığı için geçer denildi; ancak 2,5 aylık olduğunda hala sarılığı geçmeyen Eda Nur'a bu kez ultrason tetkiki yapıldı, safra kanallarının olmadığı görüldü. Bunun üzerine bebek önce Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yaklaşık 4 ay tedavi gören talihsiz bebek, nakil kararı verilmesi üzerine İzmir Kent Hastanesine başvurdu. Yaklaşık 6 aylık olan, 5 kilo 100 gram ağırlığındaki minik Eda Nur'a 13 Şubat 2020 günü babası Canip Tosbıyık'tan karaciğer nakli gerçekleştirildi.

ZEYNEP'İN KAHRAMANI DA BABASI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde oturan kuaför Esra Ekim (27) ile esnaf Cemil Ekim'in (34) 9 Aralık 2019'da doğan kızları Zeynep de Eda Nur ile aynı kaderi paylaştı. Dünyaya geldikten sonra yeni doğan sarılığı denerek geçmesi beklenen sarılık geçmedi, tablo daha da ağırlaştı. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden İzmir'e Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Zeynep'e siroz tanısı koyuldu ve henüz 4 aylık ve 5 kilogram ağırlığındayken nakil kararı verildi. Nakil için İzmir Kent Hastanesi'ne yatırılan Zeynep bebeğe 22 Nisan 2020'de babası Cemil Ekim hayat verdi. Nakil başarıyla gerçekleşti.

Hem kızları hem kendileri kader ortağı olan iki baba, bir an bile tereddüt etmeden ameliyat masasına yattıklarını belirterek, "Evlatlarımız için canımız feda olsun" dedi.

İzmir Kent Hastanesi Karaciğer Nakli ve Hepatobiliyer Cerrahi kurucu başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç; Opr. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Opr. Dr. Rasim Farajov, Opr. Dr. Zaza Iakobadze'den oluşan ekibin gerçekleştirdiği nakillerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Doğuştan safra kanalları yokluğu (biliyer atrezi) bebek ve çocuklarda siroza yol açıyor. Siroz nedeniyle karaciğerleri iş görmez hale gelince de organ nakli kaçınılmaz oluyor. Bebek ve çocuklarda karaciğer naklinin birinci sebebi bilier atrezi. İki bebekte de sorun aynıydı. Daha birkaç aylıkken siroz tanısı koyulmuş bu bebeklerin nakle kadar biraz daha büyümelerini, kilo almalarını isteriz. Ama ikisinin de böyle bir şansı yoktu. Nakil yapılmasa günler, haftalar içinde kaybedileceklerdi. Şimdi ikisi de iyi, sağlıkla büyüyorlar. Anne babalarının da artık yüzü gülüyor."

"KAYBETMEKTEN ÇOK KORKTUK"

Öte yandan, 14 yaşında Merve, 10 yaşında Buğlem adlı iki kızları daha olduğunu belirten anne Sultan Tosbıyık, "Eda Nur evimizin neşe kaynağı olmuştu; ancak sevincimiz kısa sürdü. ve onu kaybetmekten çok korktuk. Elimizden kayıp gidecekti. Doktorlarımızın çabasıyla minik kızımız yeni bir hayata başladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Adını Hüseyin koydukları ilk bebeklerini henüz bir haftalıkken kaybettiklerini belirten Esra-Cemil Ekim çifti ise mutlu olduklarını söyledi. Anne Ekim, "ilk evladımızı doğum sırasında kakasını yuttuğu için kaybettik. Hala acısı taze, üzüntümüz büyük. Kızımız doğduğunda dünyalar bizim oldu; ancak sevincimizin yerini korkular aldı, aylarımız hastanelerde geçti. Zeynep'i de kaybedeceğiz diye çok korktuk, çünkü durumu çok ağırdı. Şimdi sevinçliyiz ama bir terslik olur mu, korkusunu hiç üzerimizden atamıyoruz. Zor günleri geride bıraktık. Doktorlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Murat Kılıç, İzmir, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki bebek, iki kahraman baba - Son Dakika
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