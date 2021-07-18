İki bebekten sonra setlere döndü

Düğün hazırlığı yaptığı nişanlısını öldürüp, intihar etmişti! Ağır yaralı uzman çavuş, hayatını kaybetti

Büyükşen cinayetinden sağ kurtulan Büşra Büyükşen ilk kez konuştu: Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum

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