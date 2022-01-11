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İki belediyenin afiş tartışması: "Sıkıysa kaldırsın" - Son Dakika

İki belediyenin afiş tartışması: "Sıkıysa kaldırsın"

11.01.2022 12:21
İki belediyenin afiş tartışması: "Sıkıysa kaldırsın"

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin "Bu caddenin (Sokağın) yol ve kaldırımlarının yapımı, bakımı, tamirleri, genel temizliği vb. hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi'nin "Bu caddenin (Sokağın) yol ve kaldırımlarının yapımı, bakımı, tamirleri, genel temizliği vb. hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Saygılarımla" diye astığı bilgilendirme afişleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından indiriliyor. Duruma çok sinirlenen Belediye Başkanı Yüksel ise "Tabelaları kendi sokaklarımın başına koyacağım hadi sıkıysa kaldırsın" dedi.

Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan yolların TESKİ tarafından su patlağı diye kazılması daha önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa Belediyesini karşı karşıya getirmişti. İki belediye bu seferde asılan afişlerden dolayı karşı karşıya geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin bakımını yapmadığı caddelerle ilgili şikayetlerin sürekli Süleymanpaşa Belediyesine yapılması üzerine belediye tarafından Tekirdağ'ın sokaklarına "Bu caddenin (Sokağın) yol ve kaldırımlarının yapımı, bakımı, tamirleri, genel temizliği vb. hizmetleri Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Saygılarımla" benzeri bilgilendirme afişleri asıldı. Daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediye ekiplerince, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından asılan bilgilendirme afişleri tek tek olduğu yerden kaldırılması üzerine duruma sinirlenen Süleymanpaşa Belediyesi Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı topa tutarak, "Tabelaları kendi sokaklarımın başına koyacağım hadi sıkıysa kaldırsın" dedi.

"ANA ARTERLER BÖYLE KİRLİ BAKIMSIZ KALSIN. CÜNEYT YÜKSEL'E EKSİ YAZILSIN"

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şöyle bakıyorlar olaya. Bu ana arterler böyle kirli bakımsız kalsın. Cüneyt Yüksel'e eksi yazılsın. Bugüne kadar 2 buçuk yıl boyunca biz bunu yedik. Baktık olmuyor. O yüzden bilgilendirmeleri asmak zorunda kaldık. Ama ertesi günün akşamı veya aynı günün akşamı bunları toplattı. Çandarlızade'ye tabelaları koydum hepsini kaldırmış. Şimdi buradan Kadir Başkan'a sesleniyorum. Tabelaları kendi sokaklarımın başına koyacağım hadi sıkıysa kaldırsın. O tabelaları kendi sorumluluk alanımdaki sokakların başına koyacağım o tabelaları. Hadi senin ekiplerin kaldırsın da göreyim. Ayıp ya bizim bilgilendirmek istiyoruz. ya yapın ya da yapana devret. Bu kadar basit" dedi.

(Halil Dağ/ İHA)

İki belediyenin afiş tartışması: Sıkıysa kaldırsın
İki belediyenin afiş tartışması: Sıkıysa kaldırsın
İki belediyenin afiş tartışması: Sıkıysa kaldırsın
İki belediyenin afiş tartışması: Sıkıysa kaldırsın

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Büyükşehir Belediyesi, Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, su, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İki belediyenin afiş tartışması: 'Sıkıysa kaldırsın' - Son Dakika


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