İki bin siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var

Araştırmalara göre, siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5'inci sırada bulunan Türkiye 'nin, siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgiye sahip en az 2 bin uzmana ihtiyacı bulunuyor. Bu noktada tam donanımlı uzmanlar yetiştirmek amacıyla da üniversiteler harekete geçti.

Yeditepe Üniversitesi, 2019-2020 akademik yılına 5 yeni bölümle başlayacağını duyurdu. Bu alanların ise, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Uluslararası Ulaştırma Sistemleri, Tarım Ticareti ve İşletmeciliği, Yazılım Geliştirme ile Özel Eğitim gibi bilim insanlarının geleceğin meslekleri olarak nitelediği alanlar olduğu açıklandı. Üniversite tam burslu ve yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 130 öğrenci alacağını duyurdu.

Araştırmalara göre, siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta 5'inci sırada bulunan Türkiye'nin, siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgiye sahip en az 2 bin uzmana ihtiyacı bulunuyor. Yeditepe Üniversitesi de, bu ihtiyaca ve dijital dönüşümle birlikte elzem hale gelen ağ, veri ve uygulama güvenliğine yönelik olarak tam donanımlı uzmanlar yetiştirmek amacıyla Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nü açtığını duyurdu. Bölümden mezun olan öğrenciler, bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, sistem destek uzmanı ve programcı pozisyonlarında çalışabilecek. Bölüm, önümüzdeki yıl 3'ü tam, 20'si yüzde 50 burslu olmak üzere 23 öğrenci alacak.

ULAŞTIRMA ALANINA EN AZ İKİ DİL BİLEN MEZUN

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak her geçen gün farklı bir boyut kazanan taşıma ve ulaştırma sistemleri, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışan profilini de değiştiriyor. Internet of Things ve Blockchain konularının coğrafi bilgi sistemleri ile entegre edilmesiyle birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek üzere Yeditepe Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi bünyesinde Uluslararası Ulaştırma Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü'nü açıyor. Sayısal puan türü ile öğrenci alacak bölüm, en az iki dil bilen mezun yetiştirecek. 3'ü tam, 20'si yüzde 50 burslu öğrenci alacak bölümün mezunları, çok uluslu kurumsal şirketlerde, lojistik ve tedarik zinciri yapan şirketlerin ileri planlama, teknoloji şirketlerinin ise lojistik birimlerinde çalışabilecek.

TARIMA ÇAĞDAŞ BAKIŞ

Yeditepe Üniversitesi'nin önümüzdeki yıl öğrenci kabul edeceği bir diğer bölüm ise olarak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açtığı Tarım Ticareti ve İşletmeciliği. Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak modern tarım ve işletme tekniklerine hakim, veri analizleri yapabilen, tarıma ve tarım ekonomisine dayalı tüm zincirlerde problem çözme ve proje geliştirme yetisine sahip çalışan ihtiyacına yönelik olarak açılan bölüm, Türkiye'nin tarım ticaretini ve işletmeciliğini çağdaşları ile yarışır düzeye taşımayı amaçlıyor. 2'si tam, 20'si yüzde 50 burslu öğrenci alacak bölümün mezunları, kamuda veya özel sektörde, tüm tarıma dayalı sanayi ve araştırma kurumlarında danışman, araştırmacı, yasal işler sorumlusu, finansal yönetim gibi alanlarda çalışabilecek.

HER İŞİN BAŞI YAZILIM

Akıllı makineler, robotlar, tüm dünyamızı saran dijital yaşam ve karmaşık iş ortamları… Altyapısını yazılımların oluşturduğu günümüz dünyasında, yazılım geliştiriciler, web tasarımcılar, veri tabanı yöneticileri, proje yöneticileri ve uygulama geliştiriciler en çok aranan profesyoneller arasında yer alıyor. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde açılan Yazılım Geliştirme Bölümü, günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarına yönelik geniş ve üst düzeyde bilgisi olan yazılım geliştiriciler yetiştirmeyi amaçlıyor. Önümüzdeki akademik yılda 2'si tam, 20'si yüzde 50 burslu olmak üzere 22 öğrenci alacak olan bölümden mezun olanlar, bilgisayar programcısı ve yazılım geliştiricisi, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, ağ yöneticisi, veri tabanı sistemleri uzmanı, web tasarım uzmanı ve bilişim güvenliği uzmanı gibi pozisyonlarda iş bulabilecek.

MÜZİK, SANAT, OYUN VE DRAMA ÖZEL EĞİTİMDE

Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde açılan Özel Eğitim Programı ise uygulamalı akademik eğitimin yanı sıra araştırmalara dayalı müzik terapi, sanat terapi, oyun terapisi ve drama gibi yenilikçi yaklaşımlarla özel eğitime gereksinim duyan bireylerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyecek donanıma sahip olarak mezunlar yetiştirecek. 5'ü tam, 35'i yüzde 50 burslu olmak üzere toplam 40 öğrenci alacak olan bölümden mezun olanlar özel eğitim öğretmeni olarak kamu ve özel eğitim kurumlarında çalışabilecek ya da akademik kariyerlerine devam edebilecek.

- İstanbul