İki bin yıllık 'korsan şehri' keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

İki bin yıllık 'korsan şehri' keşfedilmeyi bekliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan ve içerisinde Roma ve Bizans dönemi kalıntıları barındıran, bölgede rivayete göre 'korsan şehri' olarak anılan İotape, keşfedilmeyi ve hak ettiği değeri görmeyi bekliyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer alan ve içerisinde Roma ve Bizans dönemi kalıntıları barındıran, bölgede rivayete göre 'korsan şehri' olarak anılan İotape, keşfedilmeyi ve hak ettiği değeri görmeyi bekliyor.

İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Gazipaşa ile Alanya'nın tam ortasında bulunan, adını MS 38 ve 72 yılları arasında hüküm süren Kommagane Kralı 4'üncü Antiochus'un karısı İotape'den alan İotape Antik Kenti'nde yapı kalıntıları Roma ve Bizans dönemi özelliklerini taşımasıyla dikkati çekiyor. Denize doğru uzanan yüksekçe bir burun kentin akropolü durumundayken, surlar ise bu bölüme kale görünümü veriyor. İçerisinde bulundurduğu koy ile birlikte muhteşem bir doğa harikası görüntüsündeki İotape'de rivayete göre geçmiş dönemde korsanların yaşadığı anlatılıyor. Akdeniz'deki gemilere saldıran korsanların normal zamanda hayatlarını İotape'de sürdürdükleri düşünülüyor.

'Aytap' da denilen İotape Antik Kenti'nin tam ortasından eski Gazipaşa yolu geçiyor. Yol yapımı sırasında bazı bölgeleri tahrip olan yolun üst tarafında kalan kısmı da zamanla yok olmuş durumda. Sahil tarafındaki şehir merkezi özellikle define avcılarının gelişi güzel kazdıkları çukurlar sayesinde harabeye durumda. Müthiş doğasıyla insanları kendine çeken antik kentte gelenler ise atıklarını gelişigüzel çevreye bırakıyor. Bu tarihi şehrin bazı bölümleri ve tarihi kilisesinin içerisinde ise vatandaşlar tarafından çadırlar kuruluyor.

'İOTAPE ÇOK ESKİ BİR KÜLTÜRÜMÜZ'

Eski rehber ve turizmci Suat Çavuşoğlu sadece Alanya Kalesi'nin değil ilçedeki tüm tarihi eserlerin aynı derecede korunması gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla müze müdürlüğümüzün bu konuda daha aktif davranması gerektiğine inanıyorum. Bir tek şu an Alanya'mızda, Alanya'mızın kültüründe sadece koruduğumuz, değer verdiğimiz Alanya Kale'miz var. İotape çok eski bir kültürümüz. Geçmişten kalan kültürümüz. Onu ağırlamakta bize görev düşüyor" dedi.

İotape'nin rivayete göre korsan şehri olarak bilindiğini, burada yaşadığı düşünülen korsanların Akdeniz'deki gemilere saldırdığına inanıldığını vurgulayan Suat Çavuşoğlu, böyle bir korsan şehrinin kültür turizmine kazandırıldığında büyük artıları olacağına işaret etti. Çavuşoğlu, "Biz Alanya'da yaşayan insanlar olarak, özellikle Alanya'ya turist getiren insanlar olarak çoğu zaman dile getirdik. Alanya'nın kültürel değerlerini öne çıkartmak gerektiğine ve bunu yurt dışında pazarlamamız gerektiğine inanarak bunları dile getirmeye çalıştık. Ama şu ana kadar yapılan herhangi bir şey yok. Alanya'mızda bir tek Alanya Kale'miz tanıtılıyor. Alanya Kale'mizin bilgisi var insanlarda ama diğer tarafta o zamanki yıllarda Alanya Kalesi yapıldıktan sonra Alara Kalesi yapıldı. Alara Kalesi bir Selçuklu kalesidir. İotape ve Syedra var. Bunlar çok önemli kültürel değerlerimiz" diye konuştu.

Öte yandan Alanya Müze Müdürlüğü'nün İotape Antik Kenti için henüz bir restorasyon çalışmasının gündemde olmadığı, şu an için sadece temizlik çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi.


Antalya, Alanya, Roma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İki bin yıllık 'korsan şehri' keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

10:06 Çırılçıplak pozunu sansürsüz paylaşan fenomen gelin adayı tepki çekti 16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:09 Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 19:30 Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi 19:58 Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
İstanbul'da nereye kaç kilogram yağış düştü? AKOM ilçe ilçe açıkladı
15:57
Esenyurt'ta sel sularına kapılan kadının kurtarılma anı kamerada
15:49
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
15:42
İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle Hadımköy'de bir fabrikanın çatısı uçtu
15:35
Son Dakika: Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
15:15
Son Dakika: Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
15:10
Son dakika: Dışişleri Bakanlığından, Türkiye'nin Libya'daki tavrını tehlikeli oyun olarak niteleyen Macron'a yanıt
15:09
Selin tadını çıkaran vatandaş suya atlayıp kulaç attı
15:02
AFAD, hortumdan korunmanın yöntemlerini paylaştı
14:59
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
14:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 16:12:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İki bin yıllık 'korsan şehri' keşfedilmeyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]