Son Dakika Haberleri: İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı
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İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı

1 saat önce

Van merkez İpekyolu ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa mahsur kalan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

İki bina arasında mahsur kalan kedi kurtarıldı, System.String[]
Van merkez İpekyolu ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa mahsur kalan yavru kedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

İpekyolu ilçesi Bahçivan Mahallesi'nde kedi sesinin geldiğini duyan bina sakinleri, sesin geldiği yeri kontrol ettiklerinde yavru kedinin mahsur kaldığını gördüler. Kendi imkanları ile yavru kediyi çıkaramayan bina sakinleri durumu AFAD ekiplerine bildirdiler. Kısa sürelerde olay yerine giden ekipler, hazırladıkları düzenekle iki bina arasına inen AFAD personeli, mahsur kalan kediyi kurtardı. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:57 Kaynak: İHA
İpekyolu, AFAD, Van, 3. Sayfa
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