İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika
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İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

02.06.2022 10:28

İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı Kocaeli'de iki bina arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'de iki bina arasında mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Nihat Erim Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin çatı tadilatı sırasında çalışanlar kedi sesi duydu. Sesin nereden geldiğini bulmaya çalışan işçiler, kediye ulaşamayınca durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, sesin nereden geldiğini bulmak için çalışma başlattı. Ekipler, kedinin iki binanın arasında olduğunu tespit etti. Dar boşluğa merdivenle giren ekipler, mahsur kalan kediyi kurtardı. Minik kedinin uzun süredir aç ve susuz olduğu gözlendi.

İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İki bina arasında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı - Son Dakika


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