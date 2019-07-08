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İki binanın arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

29 dakika önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki binanın arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İki binanın arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı, System.String[]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki binanın arasına sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Mazıdağı ilçe merkezinde yaşandı. Köpek sesi duyulması üzerine sesin geldiği yere giden vatandaşlar, hayvanın iki binanın arasında sıkıştığını gördü. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, sıkışan köpeği aparat yardımı ile çıkarmak istedi. Başarılı olamayınca ekipler, duvarı kırarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:09 Kaynak: İHA
Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa
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