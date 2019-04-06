İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
32 dakika önce
Ümraniye'de mobilya mağazası ve atölyesinin çatısı alev alev yandı.
Ümraniye
'de mobilya mağazası ve atölyesinin çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binanın çatısı da kullanılamaz hale geldi. Olay, 00.30 saatlerinde, Ümraniye Yukarı Dudullu
Mahallesi, Necip Fazıl
Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üç katlı bir mobilya mağazasının çatısında henüz bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken hemen bitişiğinde bulunan yine aynı mobilya mağazasına ait olduğu öğrenilen atölyeye sirayet etti. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
5 İLÇEDEN TAKVİYE İTFAİYE GELDİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iki binanın çatısına müdahale etti. Yangına 5 ilçeden itfaiye ekibi destekte bulundu. İtfaiye
ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
"Mahsur kalanlar vardı" Olayı gören bir vatandaş ise "Neden çıktığını anlamadık, ilk itfaiye ekiplerini biz aradık. Alev alev yanıyordu. İçeride kıvılcımdan falan çıkmış olabilir, mobilya atölyesi burası. Yaralanan olmadı. Mahsur kalanlar oldu, itfaiye ekipleri kurtardı onları" dedi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iki binada da maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
(Aydemir Kadıoğlu/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:36 Kaynak: İHA
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