İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın bitişiğinde bulunan binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan çatılar itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın saat 22.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Dere Pazarı Sokak üzerinde meydana geldi. Bir binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğinde bulunan başka bir binanın çatısına sıçradı. Çatılardan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri her iki binanın çatısında çıkan yangını yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alarak söndürdü. Yangın nedeniyle iki binanın çatısında hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine belirlemek için çalışma başlatıldı.