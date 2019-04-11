Son Dakika Haberleri: İki Bisikleti Aynı Anda Kullandı

İki Bisikleti Aynı Anda Kullandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta elektrikli bisikleti kullanan gencin, diğer eliyle başka bir bisikleti de yanında götürmesi görenleri hayrete düşürdü.

İki Bisikleti Aynı Anda Kullandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisikleti kullanan gencin, diğer eliyle başka bir bisikleti de yanında götürmesi görenleri hayrete düşürdü.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyhadil Mahallesinde kayda geçen görüntülerde, elektrikli bisikleti kullanan bir gencin, bir eliyle de diğer bisikleti yanında götürmesi tehlikeli görüntüler oluşturdu. Yoğun trafiğin olduğu bölgede bu şekilde yolun karşısına geçen genç, bir süre sonra ara sokağa girdi. Uzun bir süre bisikletlerle bu şekilde yol alan genç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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