İki Bisikleti Aynı Anda Kullandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta elektrikli bisikleti kullanan gencin, diğer eliyle başka bir bisikleti de yanında götürmesi görenleri hayrete düşürdü.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:40 Kaynak: İHA
'ta elektrikli bisikleti kullanan gencin, diğer eliyle başka bir bisikleti de yanında götürmesi görenleri hayrete düşürdü. Dulkadiroğlu
ilçesi Şeyhadil Mahallesinde kayda geçen görüntülerde, elektrikli bisikleti kullanan bir gencin, bir eliyle de diğer bisikleti yanında götürmesi tehlikeli görüntüler oluşturdu. Yoğun trafiğin olduğu bölgede bu şekilde yolun karşısına geçen genç, bir süre sonra ara sokağa girdi. Uzun bir süre bisikletlerle bu şekilde yol alan genç, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika! Sınırda 221 Kilo Patlayıcı Madde Ele Geçirildi
Son Dakika! Bakan Selçuk: Çeyiz Hesabı Desteği Başvuruları 17 Nisan'da Başlıyor
Masaj Salonlarına Fuhuş Baskını: 4'ü Polis, 22 Gözaltı!
Fatih Erbakan'ın Şikayeti Üzerine Saadet Partisi Genel Merkezi'nin Kapısına Polis Dayandı