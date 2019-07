- İki böbreği iflas eden acılı anne çocukları için yardım bekliyor

- İki böbreği iflas eden acılı anne çocukları için yardım bekliyorDİYARBAKIR - Diyarbakır 'da şeker hastalığı nedeni ile her iki böbreğini kaybeden ve eşinin cezaevine olması nedeni ile çocuklarına bakamaz duruma gelen 32 yaşındaki Güzel Evinç, yetkililere seslenerek kendilerine yardım edilmesini istedi. Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Güzel Evinç'e, bir yıl önce şeker hastası teşhisi konuldu. Bir yıl içerisinde her iki böbreğini de kaybeden Evinç, diyaliz makinesine bağlı yaşamaya başladı. Eşi cezaevine olan ve 3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren Evinç, çalışamaz durumda olduğunu belirterek yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.İçinde bulunduğu durum ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Evinç, eşinin 8 yıl önce cezaevine girdiğini söyledi. Yaklaşık 1 yıl önce şeker hastalığına yakalandığını kaydeden Evinç, "Bir yıl teşhis konuldu ve bu kadar kötü olacağımı bilemedim. Bana protein kaçaklığı var dediler, bende hiç üstünde durmadım. Ondan sonra doktorlar 'Her iki böbreğini de kaybetmişsin, böbrek nakli olman gerekiyor' dedi. Benimde durumum olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum. Eşim cezaevinde, tutuklu. Kendi bütçem ile bir şeyler yapamıyorum. Annem, babam vefat etti. 3 tane kızım var, durumum olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum, diyaliz beni mahvetti. Çocuklarımı tek başlarına evde bırakıyorum. En küçüğü 2 yaşında, tek başlarına evde kalıyorlar. Ne olursunuz bana yardım edin. Bir yıldır böbreğimi kaybettim. Doktorlar, mutlaka böbrek nakli olmam gerekiyor. Böbrek nakli olmasam, 'Sıvı içerken, sıvıdan dolayı beyin kanaması ve de kalp krizi geçirebilirsin' dediler. O yüzden yardım bekliyorum. Çocuklarım için, Allah rızası için ne olur bana yardım etsinler. Hiçbir gelirimiz yok, çocuklarım çok kötü durumda, hayırseverlerin bize yardım etmelerini bekliyoruz" dedi.