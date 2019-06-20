Son Dakika Haberleri: İki bölge için yağış uyarısı
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İki bölge için yağış uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda ( Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz ( Çorum, Amasya, Tokat, Ordu'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Doğu Karadeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Güncel
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