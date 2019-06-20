İki bölge için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İç Anadolu
'nun doğusu, Orta Karadeniz
ile Doğu Karadeniz
'in iç kesimleri için yağış uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, İç Anadolu'nun doğusunda ( Aksaray
, Niğde
, Kırşehir
, Nevşehir
, Kayseri
, Sivas
, Yozgat
) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Orta Karadeniz ( Çorum
, Amasya
, Tokat
, Ordu
'nun iç kesimleri) ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ( Giresun
, Trabzon
, Rize
ve Artvin
'in iç kesimleri ile Gümüşhane
ve Bayburt
) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak da yerel olarak kuvvetli olacak.
Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını
, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.