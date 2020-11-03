İki boşanma

3 DAKİKADA BİTTİ

? "Güldür Güldür Show" programıyla tanınan Ecem Erkek, geçen ay avukatı Sadettin Dayıoğlu aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak tiyatrocu eşi Yüce Armağan Erkek'e boşanma davası açmıştı.

Anlaşmalı boşanma davasının karar duruşması İstanbul 16. Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz alan Ecem Erkek, "Aramızda fikren ve ruhen anlaşmazlıklar var, boşanma konusunda anlaştık" dedi.

Yüce Armağan Erkek de "Ben de boşanmak istiyorum. Maddi, manevi tazminat ya da nafaka talebim yoktur" diye konuştu. Yaklaşık 3 dakika süren davayı karara bağlayan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi.

SOYADINI SİLDİ

Bir başka ünlü oyuncudan da ayrılık haberi geldi. Oyuncu Nilay Deniz ile dizi setinde tanışıp ilişki yaşamaya başladığı ve 3 yıl önce evlendiği görüntü yönetmeni Erçin Karabulut boşanma kararı aldı.

Çiftin yaşadıkları fikir ayrılığı nedeniyle bir süre önce evlerini ayırdığı öğrenildi. 27 yaşındaki güzel oyuncu, boşanma kararının ardından sosyal medya hesabından eşinin fotoğraflarını kaldırdı ve isminden de 'Karabulut' soyadını çıkardı.